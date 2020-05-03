استغرب عضو تكتل "لبنان القوي" ادي معلوف، في حديث تلفزيوني، موقف كتلة "المستقبل" من إجتماع بعبدا التشاوري يوم الأربعاء المقبل، لا سيما أنها شاركت في اللقاء السابق الذي عقد في شهر أيلول الماضي، لافتاً إلى أنه لا يمكن فهم كيف أن هناك جهة ترفض مبدأ التشاور.
وأشار معلوف إلى أنه من البديهي إذا كان هناك من أمور تحتاج إلى قوانين أن يكون مكانها الطبيعي هو المجلس النيابي، موضحاً أنه منذ اليوم الأول للإعلان عن الخطة ظهرت حالة من الإرباك لدى "المستقبل".
ورداً على سؤال، أكد معلوف أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هو من قرر عزل نفسه، لافتاً إلى أنه كان يراهن على العودة على حصان أبيض، معتبراً أن سبب توتر "المستقبل" يعود إلى أنه كان يظن أن لا أحد قادر على التصدي إلى الأمور الإقتصادية والمالية غيره.
كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: منذ الإعلان عن الخطة الإقتصادية ظهرت حالة من الإرباك لدى "المستقبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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