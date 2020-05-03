كوبيتش: أي قمع أو تضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام مرفوض

أشار المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ​إيان كوبيتش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في اليوم العالمي لحرية ​الصحافة​، نجدد دعمنا للإعلام الحر والمستقل ولحق الجميع في الحصول على المعلومات".

وشدد كوبيتش على أن أي قمع أو تضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام مرفوض، لا سيما خلال الأزمات، حينما تكون الحاجة إلى المعلومات والشفافية والمساءلة أساسية".