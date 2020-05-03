نائب نقيب الصيارفة: نحن مع اي تعميم يصدره سلامة يحفظ القدرة الشرائية للمواطن

أشار نائب نقيب الصيارفة في لبنان، إيلي سرور، إلى أنه "نحن مع اي تعميم يصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بما فيه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن"، متسائلًا "كيف يطلب من الصراف الذي لم يتم تبليغه بالتعميم الصادر عند الساعة الـ 12 مساءًا، أن يطبق التعميم عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الثاني".
وشدد سرور، خلال حديث تلفزيوني، على أن "الصيارفة غير المرخصين لا زالوا على الطرقات، ومعاملتهم أقل او شبيهة بمعاملة الصيارفة المرخصين، وهذا لا يمكننا ان نقبل به كنقابة"، منوةّهًا بأن "الصراف اذا اشترى بسعر رخيص يمكنه البيع بسعر رخيص، ولا نريد أن يكون الصراف "كبش محرقة" في ظل الأوضاع المتردية في البلد".
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