بلدية المنية: تسليم المساعدات الإجتماعية للسائقين العموميين يوم غد في الحديقة العامة

أعلنت بلدية المنية، في بيان، أن "المساعدات الاجتماعية المخصصة ل​سائقي السيارات العمومية​، ستوزع إعتبارا من يوم غد الإثنين في الحديقة العامة، وذلك تطبيقا لقرار ​مجلس الوزراء​، ووفقا للوائح التي وردت إلى ​قيادة الجيش​".



وإذ أشارت الى أن عملية التوزيع ستتم وفقا للوائح التي ستتبلغها البلدية، دعت كل سائق إلى أن يكون بحوزته المستندات التالية: بطاقة الهوية أو إخراج قيد إفرادي، دفتر السيارة، رخصة السوق العمومية، إفادة خدمة من الضمان الإجتماعي، وفي حال عدم التمكن من الاستحصال عليها، تأمين إفادة من مالك السيارة بتأجيرها للسائق، مصدقة من مختار المحلة مع صورة عن بطاقة الهوية للمالك.

وأوضحت أنها ستتصل بالسائقين "المدرجة أسماؤهم بحسب اللوائح، للتوجه بشكل فردي الى الحديقة العامة بجانب جسر المشاة خلف المشروع الكويتي، لاستلام المساعدات"، مذكرة السائقين بـ"ضرورة التجاوب التام مع إجراءات الوقاية من ​فيروس كورونا​، خلال عملية تسلم المساعدات".