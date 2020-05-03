زوار عين التينة للـLBCI: بري سيشارك شخصياً في اجتماع بعبدا

كشف زوار ​عين التينة​ للـLBCI ان رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ سيشارك شخصياً في اجتماع ​بعبدا​ وليس صحيحاً انه ممتعض من طريقة الدعوة الى الاجتماع.

وأكد الزوار أن ما يهم بري في هذه المرحلة الخطيرة هو إنجاح المفاوضات مع دائني اليوروبوند و​صندوق النقد الدولي​، وانقاذ ​الوضع المالي​ والاقتصادي والاجتماعي في البلد.

وفي وقت سابق، أوضح المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا أن "الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رؤساء الكتل النيابية، للاجتماع في قصر بعبدا الأربعاء المقبل، هدفها إطلاع المدعوين على البرنامج الإصلاحي الذي أقره مجلس الوزراء أمس ويتضمن سلسلة إجراءات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية".​​​​​​​