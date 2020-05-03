الحجار: هناك توجه واضح عند عون ومحيطه لتحويل النظام من ديمقراطي إلى رئاسي

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، إلى أن "هذه الدعوة هي لإطلاع ​الكتل النيابية​ على الخطة الموضوعة، وأنا أضم صوتي لصوت رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، حيث قال أن من يريد الإطلاع على الخطة عليه المناقشه قبل ذلك".

ولفت الحجار، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "هذا الإنطباع الذي تكون لدينا، هو نتيجة مشاهدات، فهذه الدعوة دليل على تجاوز الدستور"، موضحًا أن "هناك توجه واضح عند ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون ومحيطه لتغيير هذا النظام وتحويله لنظام رئاسي عوضًا عن النظام الديمقراطي".