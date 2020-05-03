تعميم لوزارة السياحة حول الإجراءات الوقائية الخاصة بالمطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري

أصدرت ​وزارة السياحة​، بالتنسيق مع ​وزارة العمل​، ولجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ ونقابة أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والملاهي والباتيسري تعميما، تضمن:

تعيين منسق:

"إرشادات خاصة بالصحة والسلامة المهنية لمواجهة فيروس كورونا وتعيين نقطة ​اتصال​ واحدة على الأقل (منسق) -Point of Contact(POC) قد يكون أي شخص ضمن المؤسسة.

1- مهامه جمع معلومات الاتصال المحدثة لجميع الموظفين (أي عنوان السكن، رقم هاتف المنزل، رقم ​الهاتف المحمول​، طريقة التنقل، لائحة اتصال بأفراد من العائلة، أو الأصدقاء في حال الاشتباه بأي حالة) على أن تكون هذه المعلومات متاحة بسهولة لإبرازها لمفتشي الوزارة عند الضرورة.

2- يجب أن يكون لدى جميع الموظفين أرقام الاتصال الخاصة بالمنسق (المشرف) للاتصال به إذا كانوا مرضى، أو إذا تم إدخالهم إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم.

3- المشرف يكون مسؤولا أمام كل من صاحب العمل والسلطات الرسمية، للتأكد من التزام الموظفين بممارسات السلامة المهنية، لمواجهة فيروس كورونا".

مستلزمات السلامة العامة:

"1- يجب وضع إشعارات عند المدخل، تنص على أنه لا يسمح لأي شخص يعاني من حمى، أو من أعراض COVID-19 الدخول إلى المطعم أو المقهى.

2- التأكد من أن أي شخص يدخل إلى المطعم أو المقهى، بمن فيهم الموظفون والزبائن والمقاولون، خضعوا جميعا لفحص درجة الحرارة والتحقق منه.

3- يجب وضع معقم لليدين (%70 نسبة ​الكحول​ على الأقل) عند مدخل المطعم والمقهى وداخل الصالة".

شروط الحفاظ على التباعد الاجتماعي:

"1- يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة متر ونصف بين شخص وآخر (باستثناء أفراد العائلة الواحدة ومجموعة من الأصدقاء).

2- يجب تقليل أماكن الجلوس في المطاعم والمقاهي إلى %30 من قدرة استيعابها، مع ترك مسافة متر ونصف بين طاولة وأخرى، وذلك في هذه المرحلة (المرحلة الثانية) إلى أن تزيد إلى %50 في المرحلة الرابعة.

3- يجب عدم السماح للزبائن بالتواجد في منطقة الانتظار أو ال Bar، ولذلك يجب وضع خطة لضمان التباعد الاجتماعي بين الزبائن، عند الانتظار للجلوس: يمكن أن تشمل وضع علامات على الأرضيات، الانتظار في الخارج مع ضمان المسافة الآمنة بين بعضهم بعضا، أو البقاء في السيارات، أو تشجيع الزبائن على الاتصال مسبقا لحجز طاولاتهم.

شروط التنظيف:

"1- يجب أن يكون لديك مخزون من مواد التنظيف والمعقمات المعتمدة من الجهة المعنية، ويجب استعمالها حسب إرشادات ​المصنع​.

2- يجب تنظيف المبنى وتعقيمه بشكل شامل ودوري.

3- يجب تنظيف وتعقيم الأسطح الأكثر التماسا بشكل متكرر، مثل مسكات الأبواب ومقابس ​الكهرباء​ والهواتف وPOS Machine.

4- يجب تنظيف وتعقيم الطاولات والكراسي وعلب التوابل مباشرة بعد مغادرة الزبون.

5- يجب تنظيف وتعقيم لائحة الطعام مباشرة بعد استعمالها، وإذا كانت غير قابلة للتعقيم، قم بتغليفها لتسهيل عملية التعقيم، أو استبدالها باللوائح ذات الاستخدام الواحد، أو الجأ إلى الشاشات الرقمية (السهل تعقيمها).

6- يجب تنظيف وتعقيم حامل الإيصالات (check folder) مباشرة بعد استعماله، وإذا كان غير قابل للتعقيم، إستعمل بديلا عنه، وإذا أمكن قم بتشجيع الدفع من خلال بطاقات الإئتمان أو التطبيق الجوال أو ​الإنترنت​.

7- يجب تنظيف وتعقيم صنابير ​المياه​ والحمامات بشكل دوري، ويجب تجهيز الحمامات بصابون سائل ومناشف ورقية دائما.

8- من المفضل استخدام الأواني والأطباق والأكواب وأدوات الطعام أحادية الاستعمال، خاصة إذا كانت غسالة الصحون غير متوفرة، أما في حال استعمالها تأكد من أن درجة حرارتها تصل إلى 82 درجة مئوية.

9- يجب تخزين الأطباق والأكواب وأدوات الطعام النظيفة بشكل صحيح لمنع تلوثها، وينصح بتغليف أدوات الطعام (بمحرمة على سبيل المثال) لمنع تلوثها، وتزويد الزبائن بقش مغلف فقط (للمشروب).

10- يجب إعداد طاولة الطعام (Table set up) فقط عند جلوس الزبون، لا تقم بإعدادها مسبقا.

11- يجب تنظيف وتعقيم مكينة تحضير القهوة ومشروبات ​الغازية​ بشكل دائم.

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الموظفون والعاملون في المطعم:

"1- يجب نشر التوعية عند الموظفين وتدريبهم على النظافة الشخصية وحماية أنفسهم وحماية الآخرين، وفي هذا الصدد قامت النقابة أيضا، بتنظيم حلقات تدريبية مجانية عن التدابير الوقائية.

2- وضع لافتات وإرشادات في جميع أنحاء مكان العمل، تشير إلى طرق ​الوقاية​ من العدوى مع ضرورة تعقيم اليدين.

3- يجب تثقيف الموظفين حول غسل اليدين، يجب غسل اليدين جيدا وغالبا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة:

- بعد الذهاب إلى الحمام.

- بعد نفخ الأنف، أو السعال، أو العطس.

- بعد ملامسة أية مواد، أو أسطح، قد تكون ملوثة.

- بعد عملية التنظيف.

- قبل وبعد الأكل.

- قبل تحضير الطعام.

- قبل ارتداء القفازات و​الكمامة​ وبعد إزالتها.

وإذا لم يكن الصابون والماء متوفرين، يجب استخدام معقم لليدين، يحتوي على 70% كحول على الأقل.

4- يجب حث الموظفين على تغيير القفازات كلما لزم الأمر، والالتزام بالنظافة التنفسية الجيدة عند السعال.

5- يجب على جميع الموظفين، ارتداء الكمامة وتغطية الفم والأنف جيدا.

6- يجب على العاملين في الطعام، ارتداء القفازات وتغييرها عند الحاجة، وعلى النوادل غسل اليدين أو تعقيمها غالبا، ويجب فحص حرارة الموظفين (بمن فيهم ​عمال النظافة​ المتعاقدين مع المطعم) قبل بدء العمل، باستخدام ميزان حرارة يعمل عن بعد (مثل ​ميزان الحرارة​ بالأشعة تحت الحمراء) واستبعاد الموظفين المصابين بالحمى (حرارة أكثر من 37.4 درجة مئوية).

7- يجب استبعاد الموظفين عن العمل في حال لديهم عوارض المرض (حرارة، سعال...) وتوجيههم إلى أقرب مركز صحي.

8- يجب تطبيق التباعد الاجتماعي (1.5m) بين الموظفين من جهة وبين الموظفين والزبائن من جهة أخرى، إلا عند أخذ الطلبية من الزبون وتقديم الطعام له - ولكن مع الحفاظ على مسافة آمنة".

إنتاج الطعام:

"1- يجب التأكد من تطبيق والالتزام بمعايير ونظام ​سلامة الغذاء​.

2- يجب طهي الطعام جيدا على درجة الحرارة المناسبة.

3- يجب تعقيم الخضاروالفاكهة قبل تحضيرها.

4- يجب تمكين طاقم العمل من التدابير ​الجديدة​ عند استلام الطعام والتغليف وتعقيم كل المواد، التي يتم استلامها.

5- يجب التعامل مع الطعام الجاهز للاستخدام فقط عند ارتداء قفازات نظيفة، أو أدوات مناسبة.

6- يجب عدم استخدام طاولات الخدمة الذاتية، أو البوفية، أو Salad Bar".

خدمة التوصيل - بما في ذلك الخدمة عبر شركات التوصيل طرق الدفع:

"1- يجب نشر التوعية عند السائقين وتدريبهم على تنفيذ بروتوكولات النظافة الشخصية، و​الصحة العامة​ الملائمة لحماية أنفسهم وحماية الآخرين.

2- يجب فحص حرارة السائقين قبل بدء العمل باستخدام ميزان حرارة يعمل عن بعد، واستبعادهم عن العمل في حال لديهم عوارض المرض.

3- يجب على جميع السائقين ارتداء القفازات والكمامة وتغطية الفم والأنف جيدا.

4- يجب تعقيم مستوعبات التوصيل، قبل استخدامها، وغالبا خلال ​النهار​.

5- يجب تزويد السائقين بمعقم لليدين، ويجب على السائقين غسل اليدين أو تعقيمها وارتداء قفازات نظيفة:

- قبل أخذ الطلبية.

- مباشرة قبل فتح حقيبة التوصيل وأخذ الطلبية.

- بعد التوصيل والمحاسبة.

6- يجب الالتزام بالتباعد الإجتماعي، وترك مسافة متر ونصف بين السائق والزبون، أو تقديم توصيلات Contactless، أو إرسال تنبيهات نصية للزبون، أو الاتصال به عند وصول الطلبية، وترك الطعام عند عتبة الباب".

