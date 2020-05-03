إحباط عملية سرقة من مدرسة في عكار وتوقيف 4 أشخاص

ذكرت معلومات صحافية أن مجهولين تسللوا ليل أمس إلى مبنى مدرسة الإيمان الإسلامية في بلدة قبة شمرا، حيث فككوا الأجهزة الكهربائية والكومبيوترات والكاميرات، وجمعوها في ملعب المدرسة تمهيدا لسرقتها، لكن الناطور تنبه لهم فاستنجد بأهالي المنطقة، ما أدى إلى إفشال عملية السرقة، وتوقيف 3 من المتسللين داخل المدرسة، وشخص رابع كان ينتظرهم خارج المدرسة، تم تسليمهم إلى ​مخابرات الجيش​. والتحقيقات تتواصل باشراف القضاء المختص.

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