النشرة: نجم بحثت مع نظيرتها الفرنسية ملف جورج عبدالله وتبادل الخبرات بين البلدين

علمت "النشرة" أن اتصالاً هاتفيًا جرى بين وزيرة العدل اللبنانية ​ماري كلود نجم​ ونظيرتها الفرنسية Nicole Belloubet تناول ملف المواطن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الموقوف في ​فرنسا​، لمعرفة ما إذا كان بالإمكان ان يكمل تنفيذ الحكم الصادر بحقه في ظروف أفضل خارج السجن وفقاً للقوانين الفرنسية.

‏كذلك تناول الاتصال تبادل الخبرات وما يمكن لفرنسا أن تقدمه على صعيد تزويد لبنان بما يعرف بالسوار الإلكتروني الذي يسمح لفئة من المساجين بتنفيذ عقوبتهم ‏خارج السجن تحت المراقبة الدائمة للسلطات المختصة، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، وقد وعدت الوزيرة الفرنسية بالسعي لمساعدة لبنان في هذه المسألة.