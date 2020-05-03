النشرة: نجم بحثت مع نظيرتها الفرنسية ملف جورج عبدالله وتبادل الخبرات بين البلدين

علمت "النشرة" أن اتصالاً هاتفيًا جرى بين وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم ونظيرتها الفرنسية Nicole Belloubet تناول ملف المواطن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الموقوف في فرنسا، لمعرفة ما إذا كان بالإمكان ان يكمل تنفيذ الحكم الصادر بحقه في ظروف أفضل خارج السجن وفقاً للقوانين الفرنسية.
كذلك تناول الاتصال تبادل الخبرات وما يمكن لفرنسا أن تقدمه على صعيد تزويد لبنان بما يعرف بالسوار الإلكتروني الذي يسمح لفئة من المساجين بتنفيذ عقوبتهم خارج السجن تحت المراقبة الدائمة للسلطات المختصة، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، وقد وعدت الوزيرة الفرنسية بالسعي لمساعدة لبنان في هذه المسألة.
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