حاكم نيويورك: تسجيل 280 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا و789 إصابة

أكد حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية ​أندرو كومو​، تسجيل 280 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، توازيًا مع تسجيل 789 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وشدد كومو على ضرورة التنبه من أن "الحرب مع فيروس كورونا لم تنته بعد"، موضحًا أنه "علينا التعلم من التاريخ حيث أن "الإنفلونزا الإسبانية انتشرت في عام 1918 وبقيت 10 أشهر، وأتى من بعدها ثلاث موجات والموجة الثانية كانت أخطر من الأولى".

كما أفاد بأن "الطريقة المثلى لتقدير الجهود التي بذلها موظفو القطاع الصحي الذي ضحوا بحياتهم لإنقاذ الآخرين، تتمثل بالتصرف بمسؤولية وارتداء الكمامات في الخارج".