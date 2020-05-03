وزير الصحة الأردني: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أفاد ​وزير الصحة​ ​الأردن​ي سعد جابر، بأن "المملكة لم تسجل أي حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، باستثناء حالة غير أردنية على معبر جابر لم يسمح لها بالدخول البلاد".

وشدد جابر على أنه "لم تسجل أي حالة شفاء أو أي حالة وفاة في المملكة، توازيًا مع بقاء الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات دون تغيير عند 64 حالة"، لافتًا إلى أن "العدد الاجمالي للإصابات المسجلة بلغ 461 حالة، علما أن الأردن وثق 9 حالات وفاة فقط".

كما أكد أن "عدد الفحوصات الإجمالي التي تم إجراؤها منذ بداية الأزمة وحتى اليوم بلغ 84 ألفا و593 فحصًا"، مشيرًا إلى أنه "تم توفير 4 ملايين كمامة في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية". ونوّه بأن "المصانع ستبدأ بضخ عشرات وربما مئات الآلاف من الكمامات في السوق المحلية لتلبية حاجات المواطنين".

وأوضح جابر أنه "مع فتح القطاعات الاقتصادية والعودة إلى العمل، فإن المسؤولية كبيرة بالمحافظة على الصحة وعلى الاقتصاد"، محذرا من أنه "في حال إهمال الإجراءات الوقائية فإن المرض قد يعود". ودعا الجميع إلى "الالتزام باستخدام الكمامة والتباعد الجسدي، والوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا المرض الصعب والقاتل".