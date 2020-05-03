الجزيرة: مسلحون يستهدفون آلية عسكرية للجيش المصري جنوب غربي رفح

افادت مصادر لقناة "الجزيرة" بأن "مسلحين استهدفوا آلية عسكرية للجيش المصري في منطقة الوفاق جنوب غربي رفح بسيناء".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 18 "مسلحاً" في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، بعد يومين من استهداف مدرعة للجيش في المنطقة وسقوط 10 جنود ما بين قتيل وجريح.
ولفتت الوزارة في بيان الى إن "الأمن الوطني تلقى معلومات استخبارية عن اختباء عناصر إرهابية في منزل بمدينة بئر العبد.. لشن عملياتهم العدائية"، مؤكدة ان "قوات الأمن استهدفت الموقع وحدث تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل 18 عنصرا مسلحا".
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