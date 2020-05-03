إيطاليا تسجل 174 حالة وفاة جراء الإصابة بفروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 174 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في أضعف حصيلة يومية منذ بدأ الحجر الصحي.

وكان رئيس الوزراء ​إيطاليا​ ​جوزيبي كونتي​، تعهد في وقت سابق، بإعادة فتح المتاجر والمطاعم في حال عدم ارتفاع منحنى وباء “كوفيد 19”، خلال الاسبوعين الأولين للمرحلة الثانية ل​حالة الطوارئ​.

ولفت كونتي إلى أنه "سيتعين علينا أن نكون مستعدين لاتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، بما في ذلك تدابير تقييدية في حالة حدوث طفرة في العدوى.. تدابير تستهدف مناطق محددة".