إيطاليا تسجل 174 حالة وفاة جراء الإصابة بفروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 174 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أضعف حصيلة يومية منذ بدأ الحجر الصحي.
وكان رئيس الوزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، تعهد في وقت سابق، بإعادة فتح المتاجر والمطاعم في حال عدم ارتفاع منحنى وباء “كوفيد 19”، خلال الاسبوعين الأولين للمرحلة الثانية لحالة الطوارئ.
ولفت كونتي إلى أنه "سيتعين علينا أن نكون مستعدين لاتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، بما في ذلك تدابير تقييدية في حالة حدوث طفرة في العدوى.. تدابير تستهدف مناطق محددة".
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