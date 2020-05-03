وزير الصحة النركي: تعافي 4892 شخصًا من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن ​وزير الصحة​ التركية عبد الرحمن قوجة تعافي 4892 شخصًا مصابًا ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء في البلاد إلى 63151 شخصًا.

ولفت قوجة إلى أنه تم تسجيل 1670 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 126045 حالة.

كما أكد وفاة 61 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي ضحايا الوباء في البلاد 3397 شخصًا. وأشار إلى أنها المرة الأولى منذ 11 آذار، التي يتجاوز فيها إجمالي المتعافين من كورونا عدد الإصابات النشطة.