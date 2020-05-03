تسجيل 349 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أنّ "​إندونيسيا​ سجّلت 349 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11192 حالة"، موضحًا أنّ "عدد حالات الوفاة الجديدة المرتبطة بالفيروس بلغ 14 حالة، ليصل الإجمالي إلى 845 حالة وفاة".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "وباء "كوفيد 19" أدّى إلى وفاة 240 ألفًا و231 شخصًا في العالم من بين ثلاثة ملايين و371 ألفًا و435 إصابة، أكثر من 85 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية منذ ظهور فيروس "كورونا" في الصين في كانون الأول الماضي"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى يوم أمس السبت الساعة 15:30 (ت غ.)، استنادًا إلى مصادر رسميّة.