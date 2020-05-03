315 وفاة إضافية بكورونا في بريطانيا

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لندن: احصت المملكة المتحدة الاحد 315 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 28 ألفا و446 في البلد الثاني الاكثر تضررا في اوروبا، بحسب ما اعلن وزير الدولة مايكل غوف.

وتظهر هذه الحصيلة تراجعا مقارنة بحصيلة السبت (621 وفاة)، لكن الارقام الرسمية تبقى غير دقيقة وتعكس غالبا انخفاضا في نهاية الاسبوع بسبب التأخر في تسجيل الوفيات.

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