دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يقول إنه سعيد بعودة زعيم كوريا الشمالية واشنطن (رويترز) - رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت على تقارير عن عودة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتغريدة قال فيها "أنا شخصيا سعيد برؤية عودته بخير!". وبعد تكهنات لأسابيع عن صحة كيم، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم السبت أنه حضر افتتاح مصنع أسمدة شمالي بيونجيانج يوم الجمعة، وذلك في أول ظهور منذ 11 أبريل نيسان. (إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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