شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يستثنى إسرائيل من حظر تصدير المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة زمان التركية أن وزارة الصحة التركية قدمت استثناء لحظر تصدير المستلزمات الطبية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وتم إرسال كمامات طبية ومعاطف وقائية إلى إسرائيل بتصريح خاص.

وكانت وزارة التجارة فى تركيا أصدرت الشهر الماضي قراراً بحظر تصديرالكمامات والنظارات الطبية وبدلات الوقاية من تركيا.

الصحفي في موقع Odatv، رفائيل سعدي، قال في تقرير إن الدفعة الأولى من الشحنة المشار إليها وصلت إلى مطار تل أبيب على متن طائرة الخطوط الجوية التركية رقم TK6342 وتضمنت 535 حاوية بوزن 6000 كيلوجرام وبضائع بحجم 50 متر مكعب، مفيدا بأن طائرة الخطوط الجوية التركية أوصلت 6000 بدلة وقائية للأطقم الطبية إلى إسرائيل.

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وكانت تركيا قالت الشهر الماضى إنها سترسل بالتزامن مع الشحنة الطبية إلى إسرائيل شحنة مساعدات إلى فلسطين أيضاً.

وذكر سعدي أن الطائرات الثلاث المحملة بالمستلزمات الطبية، التي أوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنها ستنطلق في العاشر من أبريل، تأخرت بسبب حظر تصدير المستلزمات الطبية الذي فرضته السلطة الحاكم في تركيا، غير أنها وصلت إلى إسرائيل عقب تصريح خاص مُنح للشركات المنتجة أو المصدرة.

ونشر سعدى وثيقة التصريح الخاص الذي أصدرته وزارة الصحة التركية من أجل 100 ألف قناع N95 و200 ألف قناع FFP2 و250 ألف بدلة وقائية للأطقم الطبية و20 ألف معطف وقائي و200 ألف قناع جراحي قائلا: "والملفت في الأمر أن تصريح التصدير بهذه الكمية الكبيرة لم يُمنح لأي دولة".