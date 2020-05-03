شكرا لقرائتكم خبر عن هنحول الأزمة لفرصة.. رئيس النواب يدعو وزيرة التخطيط لتفعيل الإدارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لتفعيل الإدارة الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين الوزارات، لاسيما وأن كافة دول العالم تتجه لذلك لاسيما بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلا: "إننا أمام فرصة ذهبية للقضاء على الروتين الإداري، وتحويل الأزمة إلى فرصة".

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يجب أن نحول المحنة إلى فرصة، خاصة أن لدينا بنية أساسية فى المعلومات تسمح بتطبيق الإدارة الإلكترونية، والتخلص من الروتين الإداري، وعلى الحكومة استغلال ذلك.

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ولفت الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى أن تفعيل الإدارة الإلكترونية من شأنه التيسير والقضاء على الروتين والفساد.

وكانت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، قد أكدت أن الدولة تستهدف الانتهاء من ترفيق وإنشاء 15 مجمعا صناعيا خلال العام المالي الجديد 2020-2021، في إطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي، مع دعم القطاع الخاص من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج لكى تصبح الصناعات تنافسية.