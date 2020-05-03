شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: الضربات الاستباقية للارهاب ستمنع منابع وطرق التمويل والقضاء عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن الشكر والتحية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وقوات مكافحة الإرهاب بعد نجاحهم فى الثأر لشهداء مدرعة بئر العبد بشمال سيناء فى العملية الإرهابية الخسيسة التى استشهد فيها 10 أبطال من قواتنا المسلحة على أرض الفيروز وذلك بعد أن توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرًا ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأشاد حزب حماة الوطن بجهود القوات المسلحة والشرك فى الثأر من منفذى الهجوم الإرهابى الذى استهدف مدرعة جنوب بئر العبد بشمال سيناء وهذا التحرك السريع رسالة واضحة لكل من تسول لهم انفسهم المساس بأمن مصر أنهم لن يفلتوا من العقاب السريع.

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وأكد مساعد رئيس الحزب، أن هذه الضربات القوية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على أن الدولة لن تترك دماء أبنائها الأبطال، وأن الإرهابيين لن يفلتوا بجرائمهم، وأن يد الأمن تطول كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها موضحا أن هذه الضربة الأمنية القوية والعاجلة، تعد بمثابة ثأر لأرواح الشهداء الأبرار الذين فقدوا أرواحهم الطاهرة وهم يدافعون عن هذا الوطن

واشار اللواء الغباشى إلى أن هذه الجماعات الإرهابية التى تتاجر بالدين وتغسل عقول الشباب وتتلاعب بمشاعرهم بالحديث عن الجنة والحور العين لصناعة انتحاريين، لا يعرفون حرمة الشهر الكريم، ويستبيحون الدماء التى حرم الله قتلها إلا بالحق.

وكشف الغباشى، أن القوات المسلحة تخوض حربا غير عادية، فتخوض مع قوات الشرطة، حربًا ضد العناصر الإرهابية التكفيرية، واستطاعوا أن يدمروا البنية الاساسية التحتية للإرهاب ويعملوا على تجفيف منابع وطرق التمويل مع القضاء على هذه العناصر، وذلك من خلال توجيه ضربات استباقية، استطاعت من خلالها كسر شوكة العناصر التكفيرية والقضاء عليها، ولعل الحادث الأخير يؤكد أن هذه العناصر أصابهم التخبط وانهم يقومون بأعمال فاشلة لأثبات الوجود وضمان الحصول على تحويلات الاموال الحرام التى يتكسبون منها كمرتزقة مأجورين مؤكدا أن العيون الساهرة يقدمون ملاحم وطنية يوميا على أرض الفيروز، وأن مصر ستظل آمنة طالما بها قوات مسلحة باسلة وشرطة مدنية قوية، تتصدى لخفافيش الظلام وفلول الإرهابيين وتسطر بطولات يومًا تلو الآخر مطالبا جموع المواطنين بالتكاتف والتعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن اى عناصر إرهابية أو اى تحركات مشبوه تعمل على زعزعة امن واستقرار الوطن.