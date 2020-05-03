شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": مسلسل "الاختيار" جسد أهم مراحل النضال ضد الطغيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تقديره للجهد المبذول من جانب صناع الدراما وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس والتى تهدف لحماية حقوق المشاهدين.

ورأى المجلس فى بيان له أن هذا الأمر انعكس على أداء الشاشات خلال شهر رمضان والذى عرض فيه أعمالًا درامية جديدة تليق بالمشاهدين وعددًا منها يعتبر أعمالا إبداعية راقية، مشيرا إلى أنه لذلك كانت الشاشات أكثر جذبًا للمشاهدين بفضل الارتقاء بالأعمال الدرامية والتنوع فى محتواها والأفكار الجديدة التى ناقشتها ومنها ما يقدم لأول مرة على الشاشات بجرأة شديدة مما يؤكد على تجلى أجواء الفكر والإبداع التى نعيشها.

وأعرب المجلس عن تقديره لمسلسل " الاختيار" الذى يجسد مرحلة من أهم مراحل نضال الشعب المصرى ممثلًا فى قواته المسلحة ضد الطغيان والإرهاب المتستر بالدين، وهو من أهم الأعمال الإبداعية التى طالب بها المجلس أكثر من مره خاصة أنه يعتبر أحد أيقونات الدراما المصرية على مدار تاريخها بتقديمه المثل والقدوة للأجيال القادمة فى الفداء والتضحية فى أسمى صورها وتعبيره عن بطولات الشهداء، باستخدام الإبهار فى الإخراج والرقى فى الحوار والإبداع فى الأداء.