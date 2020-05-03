شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون برفع الجلسة للحاق بالإفطار..وعبد العال مازحا: نفطر على حساب وزير المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، برفع الجلسة العامة للبرلمان، للحاق بموعد الإفطار فى منازلهم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة بحضور وزيرى المالية والتخطيط لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2018/2019. Advertisements فيما عقب الدكتور على عبد العال، مازحا: "ممكن نفطر برة والفطار على حساب وزير المالية". وتابع على عبد العال ممازحا وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قائلا: "وزير المالية ممكن يعطينا بونات بس ممكن تكون غير قابلة لصرف". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019

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