شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يطالب بتوزيع الكمامات للمواطنين على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توزيع الكمامات على بطاقات التموين بواقع 10 كمامات لكل مواطن، قائلا: "الكمامات فى الوقت الحالى أهم من الشاي".

جاء ذلك خلال تعقيبه على تقرير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2018/2019، مشيدا بالدور الذى تقوم به الحكومة من إجراءات فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال أبو العلا: "لا يمكن أن ننكر التناغم بين جهات الحكومة المختلفة فى مواجهة فيروس كورونا، ولكن علينا إتاحة الكمامات للمواطنين لنتمكن من القدرة فى تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة".

وفى شأن الحساب الختامى، أعلن أيمن أبو العلا، موافقته على ما جاء فيه، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس.

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وانتقد أيمن أبو العلا، عدم تعظيم الاستفادة من القروض التى تحصل عليها مصر، مشيرا إلى أن المجلس وافق للحكومة على أكثر من قرض إلا أن البيروقراطية تؤثر سلبا فى الاستفادة من هذه القروض.

كما عقب أيمن أبو العلا، على عدم الانتهاء من الخدمات مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه، موضحا أن المشكلة ليست فى إتاحة الموارد ولكن بسبب إشكاليات التنفيذ.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب التى تم بدء العمل فيها ولم يتم تسليمها حتى الآن.

وشدد أبو العلا، على الحكومة ضرورة تنفيذ كل ما ورد من توصيات للبرلمان، موجها التحية للجهاز المركزى للمحاسبات على ما ورد فى تقريرها من توصيات هامة.