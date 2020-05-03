نواب يهنئون الشعب بذكرى العاشر من رمضان: سيظل علامة بارزة فى تاريخ مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عدد من نواب البرلمان بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول محمد زكى، القائـد العام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وأكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى سيظل يتذكر بكل الفخر الجيل من صقور وابطال ورجال القوات المسلحة الذين حققوا هذا الانتصار الكبير ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة ومثالا رائعا ومتفردا فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة والكرامة والوطنية متوجها بتحية قلبية لكل من شاركوا فى هذا الانتصار التاريخى الذى لايزال تتدارسه الأكاديميات العسكرية العالمية فى هذا اليوم المجيد الذى كان ولايزال وسيظل دائما مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها .

وأكد "أبو جاد" أن القوات المسلحة المصرية الباسلة ستظل تحظى بكل تأييد واحترام وتقدير من الشعب المصرى كله وبجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية فهى التى حققت لمصر والأمة العربية هذا النصر العظيم الذى أعاد العزة والكرامة للمصريين والعرب.

فيما دلل النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهميه النصر العظيم الذى حققه الجيش المصرى فى العاشر من رمضان على العدو الإسرائيلى الغاشم والذى أعاد هيبة العسكر ية المصرية واعطى درسا قاسيا للعدو المتغطرس واثبت للعالم اجمع أن جنود مصر" هم خير أجناد الأرض وإنهم قادرون على التفوق وتحقيق النصر فى كل الظروف وهو ما تحقق يوم العاشر من رمضان وهم صائمون.

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وأشار إلى أن هذا الانتصار التاريخى سيظل علامة بارزة وحدثًا خالدًا وكبيرا فى قلوب وعقول كل المصريين والعرب لأنه أعاد العزة والكرامة لمصر والأمة العربية.

وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن ثقته التامة فى قدرة صقور وبواسل الجيش المصرى على تحقيق الانتصار على الإرهاب والإرهابيين لأن ذكرى انتصار العاشر من رمضان تؤكد لنا وللعالم كله أن هذا الجيش لا يقبل الهزيمة.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن أبطال وصقور القوات المسلحة المصرية أبهروا العالم كله بعد تحقيق هذا الانتصار الكبير ونجحوا بكل كفاءة واقتدار واحترافية عسكرية غير مسبوقة فى التاريخ فى تحرير الأرض واستعادة الكرامة بإرادة صادقة لجيش باسل وشعب أصيل وعظيم، مؤكدا أن حرب العاشر من رمضان جسدت فيه قواتنا المسلحة الباسلة ملحمة ضربت فيها أروع الأمثلة فى البطولة والفداء ولا زالت تؤكد على أن الجيش المصرى هو درع الوطن وسيفه وقت الحرب والسند فى مشروعات التنمية والبناء.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن أمله فى أن يستلهم أبناء الشعب المصرى بصفة عامة وجيش مصر الأبيض من جميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية روح انتصار العاشر من رمضان واستمرار العمل المخلص حتى الانتصار ومواجهة فيروس "كورونا" المستجد لتجتاز مصر هذه الجائحة بسلام.