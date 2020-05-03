شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان عن اقتراح توزيع الكمامات على بطاقة التموين:المواطن بيحطها فى أيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه رغم قيام القوات المسلحة بتوزيع كمامات مجانا علي المواطنين بمرفقي مترو الأنفاق والسكك الحديدية، إلا أن هناك مشكلة في الثقافة، مضيفاً : "نجد في البنوك رغم توزيعها كمامات علي العملاء أن المواطن يأخذ الكمامة ويضعها في يده".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، تعقيبا علي مطالبه النائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بتوزيع 10 كمامات لكل مواطن علي بطاقات التموين.

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وأضاف عبد العال في تعقيبه علي اقتراح النائب أيمن أبو العلا : "للأسف المشكلة ليست في توزيع الكمامات إنما في الثقافة، حتي بعض النواب لا يلتزمون بإرتداء الكمامات، في حين أنهم من المفترض أن يكونوا نموذج، المشكلة الحقيقة في الثقافة التي تحتاج إلي تغيير".

وتابع عبد العال، " الحكومة أدارات أزمة فيروس كورونا بشكل جيد، ولا ننسي الدور الذي لعبته القوات المسلحة بتقديم الدعم المادي ووجهت كافة الامكانيات لمواجهة هذه الأزمة، كما أنها قامت بتوفير المواد الغذائية وانتجت الكمامات وبوابات التعقيم وتعمل بكل كفاءه ليس فقط في مواجهة كورونا".

ولفت عبد العال، إلي أن ذلك يأتي بجانب التضحيات التي تقدمها القوات المسلحة يوميا للقضاء علي الإرهاب الاسود.