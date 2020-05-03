شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان:القوات المسلحة لا تفرق بين أبناء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على بعد العال رئيس مجلس النواب العزاء للنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل فى وفاة ابن خاله فى الحادث الإرهابى الخسيس ببئر العبد قائل:ا ان الفقيد نموذج ان القوات المسلحة لا تفرق بين أبناء مصر فالجميع يلبى نداء الوطن ويضحى بحياته من أجل الدفاع عن الوطن بدون أى تفرقة.

وقال الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم ، إن استشهاد ابن خال النائب هشام عبدالواحد ، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ، فى العملية الإرهابية التى استهدفت عددا من رجال القوات المسلحة ببئر العبد، خير رد على أبواق الجماعات الإرهابية التى تتدعى أن من يذهبون لاداء واجب الخدمة العسكرية فى سيناء ليسوا من أبناء الطبقات العليا فى المجتمع .

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من جانبه قال النائب هشام عبد الواحد سنأخذ الثار بعملنا واخلاصنا واجتهادنا مشيرا الى ان الرئيس يقول دائما يد تبى ويد تحارب الارهاب.

واضاف امس واول امس أخذنا بالثار ووجه الشكر للقوات المسلحة وللداخلية على بيانها بمقتل 18 ارهابى فى سيناء.