شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تقرير لجنة الخطة عن ختامى موازنة 18/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019، وما ورد به من توصيات، وإحالة التوصيات للحكومة.

ويتضمن تقرير اللجنة 12 توصية من اللجنة للحكومة، منها المطالبة بتشكيل لجنة من جهاز المحاسبات، والرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، وأسباب التوقف، والتوصية بحصر شامل للمبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق الخاصة والأعمال المسندة لهم، بالإضافة إلى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.

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كما تضمنت التوصيات فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وإجراءات تحصيلها، وكذلك تكليف المحاسبات بحصر كافة المشروعات المتوقفة واعداد تقرير عن انظمة الضبط والرقابة الداخلية بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.

وأوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المخصصة للبحوث والتطوير وتدريب العاملين، كما أوصت بتدعيم الاستثمارات بالزراعة والرى والخدمات الصحية والتعليم، وأوصت بتطوير الهياكل التنظيمية الحكومية وتوحيد ودمج المتشابهة لترشيد النفقات.