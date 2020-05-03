شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد بدرواى يطالب بزيادة ماكينات الصراف الآلى واستخدام الموبايل كاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد سيسهم فى تنفيذ خطة التعايش مع كورونا التى تضعها الدولة فى الوقت الحالى من خلال تنظيم التعاملات الالكترونية والحد من استخدام النقد الورقى.

ولفت بدراوى، إلى أن مشروع القانون الجديد سيساعد فى تعزيز فرص الدفع الالكترونى ولكن لابد من زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى والتوسع فى عدد الحسابات المصرفية، واستخدام آلية الموبايل كاش فى التحويلات .

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لابد من وضع مستهدفات للبنوك فى هذا الصدد لتحقيقها، خاصة وأنها عملية مستمرة .

وطالب "بدراوى " بضرورة إطلاق حملات من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لتعزيز الاعتماد على الدفع الالكترونى بدلا من العملات الورقية، وتوعية المواطنين بأهمية ذلك فى التقليل من فرص نشر العدوى وأيضا فى ضمان معاملة نقدية آمنة .

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كانت قد شملت خطة التعايش مع فيروس كورونا والتى طرحتها وزراة الصحة على الحكومة، الأسبوع الماضى استبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطني خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الالكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.