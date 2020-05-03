مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في انقلاب سيارة على الطريق الدولي في محافظة جنوب سيناء.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد خريصة، اليوم الأحد، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي في منطقة غرندل بعد مدينة أبوزنيمة اتجاه مدينة رأس سدر، ما أسفر عن مصرع هادي نبيه عنتر (30 سنة)، وإصابة محمد عبد الرحمن مجاهد فراج (52 سنة).

نقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى رأس سدر العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.