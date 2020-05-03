محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في انقلاب سيارة على الطريق الدولي في محافظة جنوب سيناء.
تلقى مدير الأمن اللواء محمد خريصة، اليوم الأحد، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي في منطقة غرندل بعد مدينة أبوزنيمة اتجاه مدينة رأس سدر، ما أسفر عن مصرع هادي نبيه عنتر (30 سنة)، وإصابة محمد عبد الرحمن مجاهد فراج (52 سنة).
نقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى رأس سدر العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.