بالكمامات.. محافظ أسيوط يُسلم 30 منزلاً لأصحابها بعد التطوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

افتتح محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من مشروع إعمار 60 منزلا بقريتي نزة قرار بمركز منفلوط، ونزلة باقور بمركز أبوتيج، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، والتي تم تنفيذها بالتعاون بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

حضر الافتتاح المهندس مدحت القاضي، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومحمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط والعديد من القيادات التنفيذية.

شهد المحافظ أيضًا تسليم عدد 30 منزلاً لأصحابها من الأسر الأكثر احتياجًا بقرية نزة قرار بمركز منفلوط، بعد إعادة إعمارها ورفع كفاءتها وتشطيبها وتوصيل المياه والكهرباء لها.

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كما التقى المحافظ بعض الأسر مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم وتسليمهم المنازل بعد إعادة الإعمار، ووزع الكمامات على الأطفال، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف 60 قرية كأولوية أولى للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

وأضاف محمد سعد، مدير جمعية الأورمان بأسيوط، أنه تم إعادة تأهيل لـ60 منزل بقريتي نزة قرار بمنفلوط ونزلة باقور بمركز أبوتيج، وشمل التطوير تعريش المنزل بالخشب بـ"عروق، ألواح، طبقة عازلة، طبقة أسمنتية"، وتركيب أبواب وشبابيك، وتركيب وصلات سباكة ومياه وكهرباء داخلياً، ورفع كفاءة الحمام وتشطيبه، فضلاً عن محارة المنزل، ودهانات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى تركيب سيراميك، موضحًا أنه تم مراعاة المعايير المقررة في اختيار المنازل التي تم تطويرها وذلك للمساهمة في رفع المعاناة عن الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.​