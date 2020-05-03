تبادل إطلاق النار بين قوات الكوريتين في المنطقة الحدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ)

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق عدة طلقات نارية من جانب كوريا الشمالية تجاه نقطة حراسة تابعة لكوريا الجنوبية داخل المنطقة الحدودية منزوعة السلاح.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن اطلاق النار وقع صباح الأحد، ما دفع الجيش الكوري الجنوبي لبث تحذيرات وإطلاق طلقات تحذيرية مرتين تجاه الشمال بموجب المبادئ التوجيهية، وفقا لهيئة الأركان الكورية .

ولم يبلغ الجيش الكوري الجنوبي عن وقوع أي إصابات أو اضرار..

وأضافت الوكالة أن "الجيش الكوري الجنوبي يتخذ الإجراءات اللازمة عبر خط الاتصال العسكري مع الجانب الشمالي لمعرفة الموقف التفصيلي ومنع وقوع حادث إضافي"، وأكدت على أن الجيش يحافظ على وضعية الاستعداد التام.

وقال ضابط بهيئة الأركان المشتركة "لقد أرسلنا إشعارا إلى الجانب الكوري الشمالي عبر خط الاتصال بين الكوريتين حوالي الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا وطالبنا بتفسير"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

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ولم ترد كوريا الشمالية بعد.

وتابع الضابط أن الجيش يراقب عن كثب الحادث لمعرفة مزيد من التفاصيل بتحليل بعض الأدلة، من بينها قذائف، تم العثور عليها في الموقع بالإضافة إلى دوافع كوريا الشمالية لإطلاق القذائف. ولا يبدو أنه استفزاز متعمد.

وأوضحت السلطات الكورية الجنوبية، أن الحادث هو انتهاك للاتفاق العسكري الثنائي المنصوص عليه في الاتفاقية العسكرية الشاملة، التي تم التوقيع عليها في سبتمبر 2018، وحثت كوريا الشمالية على الالتزام بالاتفاق بشكل كامل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن تعتقد أن تبادل إطلاق النار بين الكوريتين كان "عرضيا وغير مقصود.

وأضاف: "نعتقد أن إطلاق النار كان عرضيا وغير مقصود، الكوريون الجنوبيون لم يردوا على إطلاق النار وحتى الآن يمكننا القول إنه لا توجد خسائر في الأرواح من كلا الجانبين".