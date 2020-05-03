عبد المجيد تبون: الجزائر لن تذهب الى طبع النقود ولا الى الاستدانة الخارجية..بل سنقترض من الجزائريين

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الجمعة أن الدولة لن تلجأ الى الاستدانة الخارجية و لا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظل تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ الى "الاقتراض من الجزائريين".

و قال الرئيس تبون خلال مقابلته الصحفية الدورية مع مسؤولي صحف محلية في الجزائر: "لن نذهب للمديونية لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي و لا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية و هي تجربة عشناها بداية التسعينيات".

و حول سؤال عن امكانية العودة لعملية طبع النقود، تساءل رئيس الجمهورية قائلا: "و من سيدفع هذا الدين في النهاية؟" مؤكدا أن خطوة كهذه ستؤدي الى "رفع معدل التضخم في الوقت الذي يبقى فيه الدخل ثابتا".

و عوضا عن هذا، ستتجه الجزائر، يضيف تبون، الى "الاقتراض من الجزائريين" مع مدهم بجميع "الضمانات اللازمة".

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و كشف عن حيازة القطاع الخاص غير المهيكل ل"ما يقارب 6.000 مليار دج الى 10.000 مليار دج من الأموال القابلة للضخ".

و قال:"أفضل أن نقترض عند جزائريين عوض الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من بنوك أجنبية" معتبرا أن الأمر متعلق بالسيادة الوطنية.

و تابع: "عندما تقترض لدى بنوك أجنبية لن يمكنك التكلم لا عن فلسطين و لا عن الصحراء الغربية...". و أكد أنه سيتم تقديم الضمانات و التسهيلات لأصحاب الأموال للمساهمة في تمويل

الاقتصاد قائلا: "لو طلب فتح بنك اسلامي يعمل دون فوائد فالباب مفتوح و البنك المركزي مستعد لمنح الاعتماد".