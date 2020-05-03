كندا تسجل 40 حالة وفاة بكورونا



أعلنت كندا، اليوم الأحد، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة لفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 434 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.

وجاءت جميع الإصابات التي تم تسجيلها، بجانب حالات الوفاة، في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، وأوضح مسؤولو الصحة في

أونتاريو أن 434 حالة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم هي انخفاض طفيف عن الرقم 511 حالة الذي تم الإعلان عنه أمس السبت.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المقاطعة حتى

الآن 17553، وارتفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 57130 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3606 حالات.

وأبلغ المسؤولون في أونتاريو أن 421 حالة يوم الجمعة و459 حالة يوم الخميس و347 حالة جديدة يوم الأربعاء، وهو ما يمثل أقل عدد من الحالات المسجلة في المقاطعة خلال ثلاثة أسابيع.

