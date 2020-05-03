الشرطة السعودية تضبط عامل مغسلة ارتدى زيًا عسكريًا

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخص كان يرتدي زيا عسكريا ويتصرف "بطريقة غير لائقة" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقيةالنقيب محمد الدريهم: "إشارة إلى المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي زيًا عسكريًا ويتصرف بطريقة غير لائقة، ويوثق ذلك ويقوم بنشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه".
وأضاف الدريهم أن المحتجز "مقيم في العقد الثالث من العمر، حيث استخدم زي عميل في المغسلة التي يعمل بها، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة".
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