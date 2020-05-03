26 مايو .. البرلمان الإيراني سيتوقف رسميًا عن العمل

قال أسد الله عباسي المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، إن المجلس بتشكيلته العاشرة الحالية، سيتوقف رسميا عن العمل في 26 مايو ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ونقلت الخدمة الصحفية بالبرلمان عنه القول: "آخر موعد (عمل) للبرلمان بتشكيلته العاشرة، هو 26 مايو".

وأشار عباسي إلى أن البرلمان سيعقد جلساته المفتوحة حتى 20 مايو، وبعد ذلك لن تعقد مثل هذه الجلسات بسبب حلول عطلة عيد الفطر.

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في وقت سابق شهدت إيران الانتخابات البرلمانية لتحديد التشكيلة الحادية عشرة للبرلمان.

وتم التصويت في الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير،

حيث تنافس أكثر من 7 آلاف شخص على 290 مقعدا. وكما كان متوقعا فاز المحافظون بالغالبية العظمى، أكثر من 200 مقعد.

وسيتم التوزيع الدقيق للمقاعد في وقت لاحق، بسبب وجود جولة ثانية من الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية- كانت مقررة في أبريل لكن نقلت إلى سبتمبر على خلفية انتشار فبروس كورونا المستجد.