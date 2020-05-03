إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ شهرين

سجلت إيطاليا ،اليوم الأحد، أدنى حصيلة وفيات يومية جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ 10 مارس الماضي، برصد 174 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقابل 474

وفاة يوم أمس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكدت هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد

بلغ بذلك 28884 حالة وفاة، أي ثاني أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وشهد معدل الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا انخفاضًا ملموسًا أيضًا، ووصل إلى 210717 إصابة، بتسجيل 1389 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية مقابل 1900 يوم أمس.