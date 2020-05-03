الجامعة العربية تقترح إنشاء صندوق عربي لمواجهة كورونا

اقترحت جامعة الدول العربية إنشاء صندوق عربي للتكافل الاجتماعي كآلية إقليمية للتضامن الاجتماعي يشارك في تمويله الدول المقتدرة والقطاع الخاص، ويوجه لتشييد مشاريع تنموية في الدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا لدعم قدرات الأفراد وإعمال مبدأ الحق في التنمية على المستوى الإقليمي.

وأعدت الجامعة العربية -وفق بيان أصرته اليوم- ملفًا خاصًا حول المنظومة العربية لحقوق الإنسان فى ظل تهديدات جائحة فيروس

كورونا.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المستشار محمد الضاحي في تصريح اليوم بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس كورونا حماية لحق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة، داعيًا الدول العربية إلى ضرورة توجيه سياساتها ومواردها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير

منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مع التأكيد على أهمية التزام الدول العربية بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان بخصوص إعلان حالات الطوارئ العامة.

وشدد "الضاحي" على ضرورة وجود إستراتيجية دولية وإقليمية ووطنية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتسهم في إعمالها، مؤكدًا أن تعزيز إمكانيات لجنة حقوق الإنسان العربية أصبح ضرورة لتمكينها من التفاعل بشكل استباقي وأكثر فاعلية مع الأزمات، وقد يتأتى دعم لجنة حقوق الإنسان العربية من خلال إنشاء صندوق مستقل خاص باللجنة.

