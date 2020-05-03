واشنطن تعلق على حادث إطلاق النار على الحدود الكورية الشمالية: “عرضي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

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وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن “طلقات نارية أطلقت اليوم الأحد من كوريا الشمالية باتجاه الجنوب في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة يعتقد أنها كانت “عرضية”.

وقال في برنامج “هذا الأسبوع” على شبكة ABC “حفنة من الطلقات جاءت من الشمال ونعتقد أنها كانت عرضية”.

وأضاف أن “الكوريين الجنوبيين ردوا بإطلاق النار، ولم تكن هناك خسائر في الأرواح على أي من الجانبين”.

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وتبادلت الكوريتان إطلاق النار حول موقع حراسة ريفي، مما أثار التوتر بعد يوم واحد من ظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع في أول تقرير عنه خلال ظهور في مناسبة عامة منذ 11 نيسان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن “عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية”.

وأضافت أن كوريا الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.