الأزهر يعلن عن تفاصيل صلاتي التراويح والتهجد أواخر رمضان

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وأعلنت إدارة الجامع الأزهر في مصر، الأحد، تفاصيل إقامة صلاتي التراويح والتهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان داخل الجامع.
وقالت الإدارة إن الصلاة ستقام فقط بأئمة الجامع وعماله، ومن دون جمهور، على أن يتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على “فيسبوك” وقناته على “يوتيوب”.
وطالبت إدارة الجامع الأزهر في بيان، المسلمين بالالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد في منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية لتفادي تفشي فيروس كورونا.
وكان إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب، قرر إغلاق الجامع في أواخر مارس الماضي تماشيا مع إجراءات الحكومة المصرية، مؤكدا أن حفظ النفس البشرية هي من أبرز المقاصد.
وتم أيضا حظر إقامة الموائد الرمضانية في محيط المساجد أو ملحقاتها.
أما اليوم، فقد شددت على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام.
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