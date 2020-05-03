كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فلسطين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في منطقة الطور بمدينة القدس، مما يرفع عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 522 حالة.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة: إنه "تم تسجيل 3 حالات شفاء في مدينة القدس، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 106"، لافتة إلى أن هناك 412 إصابة نشطة، مؤكدة على أن حالتهم الصحية مستقرة ولا يوجد أي حالات في العناية المكثفة.

وذكرت أنه تم أخذ العينات اللازمة لكافة القادمين من الأردن عبر معبر الكرامة اليوم، بانتظار نتائج التحاليل، مشيرة إلى أنهم سيلتزمون بالحجر المنزلي حتى إطلاعهم على النتيجة.