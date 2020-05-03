كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن تقرر رفع "قيود كورونا" من على الأنشطة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، رفع جميع القيود على الأنشطة الاقتصادية بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، في أحدث خطوة لتخفيف القيود المفروضة في المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وجاء القرار عقب أيام متتالية شهدت إصابات قليلة للغاية أو منعدمة بالفيروس، مما سمح للحكومة بفتح المجال أمام نشاط اقتصادي أكبر.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري: إنه تقرر "إلغاء نظام الفردي والزوجي للسيارات، والسماح للمواطنين بالخروج ما بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء، بمركباتهم أو سيرا على الأقدام، اعتباراً من يوم الأحد المقبل"، مضيفاً، أنه "تقرر فتح جميع القطاعات وبكامل طاقتها الإنتاجية اعتبارا من الأربعاء المقبل".

ومن ناحية أخرى، توقع وزير المالية محمد العسعس انكماشا اقتصاديا في الأردن بنسبة 3,4%، بسبب تداعيات فيروس كورونا.