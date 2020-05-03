كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن تقرر رفع "قيود كورونا" من على الأنشطة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، رفع جميع القيود على الأنشطة الاقتصادية بدءاً من يوم الأربعاء المقبل، في أحدث خطوة لتخفيف القيود المفروضة في المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وجاء القرار عقب أيام متتالية شهدت إصابات قليلة للغاية أو منعدمة بالفيروس، مما سمح للحكومة بفتح المجال أمام نشاط اقتصادي أكبر.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري: إنه تقرر "إلغاء نظام الفردي والزوجي للسيارات، والسماح للمواطنين بالخروج ما بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء، بمركباتهم أو سيرا على الأقدام، اعتباراً من يوم الأحد المقبل"، مضيفاً، أنه "تقرر فتح جميع القطاعات وبكامل طاقتها الإنتاجية اعتبارا من الأربعاء المقبل".
ومن ناحية أخرى، توقع وزير المالية محمد العسعس انكماشا اقتصاديا في الأردن بنسبة 3,4%، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,514 مليون إصابة، بينهم أكثر من 245 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,133 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.