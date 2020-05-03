كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: هناك إنجاز إماراتي يضعها في مقدمة الدول الساعية إلى القضاء على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأحد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل كافة جهودها لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على كل الصعد الداخلية والخارجية، منذ بداية أزمة تفشيه، وتقدم المساعدات للدول والشعوب المحتاجة لمواجهة الوباء.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: وها هي دولة الإمارات تدلو بدلوها في مجال البحث العلمي بعلاج للقضاء على فيروس كورونا، ومع ريادة الإمارات في عمليات الفحص والرصد، فإن التجارب الناجحة التي أجراها مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، لعلاج مصابي كورونا بطريقة مبتكرة، تبشر بنتائج واعدة وتضع الإمارات في مقدمة الدول الساعية إلى القضاء على هذا الفيروس.

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وتابعت: وأن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد توجهوا بالتهنئة إلى شعب الإمارات، والمقيمين على أرضها على هذا الإنجاز الذي حققه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ونجاحه في تطوير علاج لفيروس كورونا.

وأوضحت أن سموهم عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم وشعب الإمارات لفريق الأطباء والباحثين والعاملين في المركز على جهدهم الكبير في التوصل إلى هذا الإنجاز العلمي، الذي من شأنه أن يسهم ضمن الجهود الدولية، التي تبذل حالياً للقضاء على فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة سكان العالم أجمع.

كما ذكرت أن القيادة الرشيدة أكدت أن دولة الإمارات تولي سلامة الإنسان وصحته أهمية قصوى، وتضعه على قمة أولوياتها وخططها، وستواصل تعزيز الإجراءات والمبادرات الاستباقية، التي تضمن سلامة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين، والحفاظ على أرواحهم وصحتهم.