شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يهنئ نظيره الروسي بيوم النصر والان مع التفاصيل

الأحد 3 مايو 2020 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ، اليوم، برقية تهنئة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى يوم النصر، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن احر التهاني وأطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق التقدم والازدهار.

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