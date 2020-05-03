الإمارات تستجيب لمواطنة أمريكية وتمكنها من زيارة والدها المريض

الأحد 3 مايو 2020

قصص كثيرة مدت الإمارات فيها يد العون لمن عانى وتألم منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد ليسطر التاريخ بأحرف من نور مواقفها المشرفة التي برزت للعالم رسالتها الإنسانية في جميع الأزمات.



وبعد أن نشرت قصة معاناتها في الصحف الأجنبية .. سارعت دولة الإمارات للاستجابة لرغبة مواطنة أمريكية في العودة إلى الدولة ولم شملها مع أبيها لتتمكن من مآزرته في وضعه الصحي الحرج بعد إصابته بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ).

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وأعربت المواطنة الأمريكية عن شكرها وامتنانها لدولة الامارات على مساعدتها في العودة إلى الدولة، وقالت : انني محظوظه بسرعة إستجابة وتعاطف المسؤولين في دولة الامارات، حيث تفاجأت بإتصال يطمئنها بأنه سيتم مساعدتها في أقرب وقت، وخلال 24 ساعة تم البدء باجراءت تسهيل الدخول إلى الإمارات وذلك في أقرب رحلة قادمة من الولايات المتحدة وذلك رغم تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود وتشديد اجراءات الدخول في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأبدت المواطنة الأمريكية سعادتها بحفاوة استقبالها في المطار وتيسير اجراءت دخولها، وقالت : تعجز الكلمات أن تعبر عن مدى سعادتي وامتناني لدولة الامارات حكومة وشعبا على موقفها الإنساني معي.