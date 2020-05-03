السعودية تبدأ تجارب 4 علاجات لفيروس كورونا

الأحد 3 مايو 2020

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، بدء التجارب السريرية لأربع طرق لعلاج فيروس كورونا المستجد، ضمن تحالف عالمي لتسريع الأبحاث.



وأكد المتحدث بدء الاختبارات على 4 طرق علاجية لفيروس كورونا المستجد، مبينا أن نتائج التجارب ستظهر خلال الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.

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وشدد عبدالعالي إلى أن الدراسات لم تنته بعد للوصول إلى توصيات واضحة حول جدوى عملة نقل "بلازما الدم" في علاج "كوفيد 19"، ولكنه أشار إلى أن المملكة بدأت في استخدامه بثلاثة مناطق في الوقت الحالي.

وبين المتحدث بأن كافة بروتوكولات العلاج المتعارف عليها في الوقت الحالي، لم يثبت نجاحها بشكل مباشر، وأن الأبحاث مازالت قائمة.