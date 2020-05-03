"البحسني" يعلن رفع الحظر والإبقاء على إغلاق منافذ المحافظة بناءً على تقارير صحية

الأحد 3 مايو 2020

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رفع حظر التجوال الذي كان مقرراً يوم غدٍ الأحد للمواطنين داخل المدن، مع الإبقاء على إغلاق منافذ المحافظة، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المنافذ وفي المستشفيات والمراكز الصحية.



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وأكد المحافظ أن قرار رفع الحظر جاء وفق تقارير طبية، تؤكد التشديد على اغلاق منافذ المحافظة وأخذ الاحتياطات اللازمة داخل المدن والمرافق الصحية مع الالتزام بالترصد الصحي ومتابعة أي جديد أو حالات مشتبهة، والاهتمام بالجوانب الوقائية والاحترازية.

وتضرع المحافظ الى المولى تعالى بأن يحفظ أهلنا في حضرموت وأن يمنّ على الجميع بالصحة والعافية، وأن يتقبل الدعوات بأن يحفظ حضرموت والوطن من هذا الوباء، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة، مع امكانية اتخاذ اجراءات عاجلة في حال أي خطورة لا سمح الله.