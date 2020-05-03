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شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يرحبان بدعوة الصلاة من أجل الإنسانية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 3 مايو 2020

أعلن قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية، الخميس 14 مايو/أيار الجاري.

 

وقال شيخ الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة عن أسرتنا البشرية".

 

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وأضاف: "أدعو الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة".

 

من جانبه قال البابا فرنسيس: "بما أن الصلاة هي قيمة عالمية فأرحب بدعوة اللجنة العليا للإخوة الإنسانية بأن يتحد المؤمنون من جميع الديانات روحيا يوم 14 مايو/أيار في يوم بالصلاة والصوم والأعمال الخيرية وذلك للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا".

 

وأضاف: "فلتتذكروا أنه في 14 مايو/أيار سوف يتحد معا جميع المؤمنين من ذوي ديانات مختلفة، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية".

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