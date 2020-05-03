شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات مشددة ..اليونان تنقل 400 مهاجر من مخيم ليسبوس والان نبدء بالتفاصيل

نقلت الحكومة اليونانية اليوم الأحد نحو 400 مهاجر من المخيم المكتظ في جزيرة ليسبوس.

وأعلنت الإذاعة اليونانية الرسمية أن المهاجرين تم نقلهم وهم يرتدون كمامات وقفازات على متن حافلات حملت نصف عدد الركاب المخصص لها لأسباب تتعلق بالنظافة الصحية إلى جزيرة ميتليني، ومن هناك سيتم نقلهم على متن عبارتين إلى بر اليونان.

من جانبها، ذكرت وزارة الهجرة اليونانية أن كبار السن والمرضى والعائلات سيكونون في طليعة المهاجرين الذين سيتم نقلهم إلى بر اليونان، حيث سيتم إيواؤهم في فنادق ومساكن مستأجرة ومخيمات في كل أنحاء البلاد.

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ولم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا في مخيمات اللاجئين بالجزر اليونانية حتى الآن.

ومنذ اندلاع جائحة كورونا، كثفت الحكومة اليونانية رقابتها الصحية في مخيمات جزر ليسبوس وكيوس وساموس وليروس وكوس، ووفرت أطقما إضافية وحاويات تصلح لتكون وحدات عزل.

في الوقت نفسه، لا يتم السماح للمهاجرين بمغادرة المخيمات إلا في نطاق محدود وبتصريح من الشرطة.