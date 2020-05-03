شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. إصابات كورونا تعاود الارتفاع بعد تراجع طفيف والان نبدء بالتفاصيل
وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في الملخص الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4447 إصابة موزعة في كل مدن البلاد. وأعلن فورار، عن تسجيل 4 وفيات جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الوفيات إلى 463 حالة. كما سٌجل 64 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى .1936
من جهة أخرى، أعادت العديد من الولايات ( المحافظات) غلق العديد من المتاجر على خلفية ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في الأيام الماضية، بسبب عدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية من الوباء.
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