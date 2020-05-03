شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 40 يومًا حظر.. الزحام يعود لشوارع الأردن والان نبدء بالتفاصيل
وتدفق الأردنيون على الأسواق في وسط المدينة وشوهدت السيارات تنطلق على الطرق السريعة بعد أن ظلت مهجورة لأسابيع.
وجاء حظر التجول بقوات الجيش إلى الميادين الرئيسية بالعاصمة بهذه الأعداد الكبيرة لأول مرة منذ إعلان الأحكام العرفية قبل عقود. وتوقفت حركة الحياة اليومية وتعطلت أنشطة الشركات وبات العاملون بأجر يومي دون مصدر للعيش.
ولم توضح الحكومة موعد عودة الموظفين بالهيئات الحكومية لأعمالهم أو موعد استئناف الدراسة بالمدارس والجامعات.
وظل المطار مغلقا أمام حركة نقل الركاب ولا تُفتح معابر الحدود البرية مع سوريا وإسرائيل والعراق والمملكة إلا لنقل البضائع.
وقالت وزارة الصحة الأردنية إن المملكة سجلت 463 حالة إصابة وتسع وفيات بفيروس كورونا المستجد.
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